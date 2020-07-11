BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 396,96
HABER /  POLİTİKA

Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi ilgili kararı "Şükürler olsun, dualarımız kabul oldu" sözleriyle değerlendirdi.

Abone ol

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması kararının ardından sosyal medyadan "hayırlı olsun" mesajları paylaşıldı. 

Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "Şükürler olsun, dualarımız kabul oldu. Ecdadımızın emaneti Ayasofya artık mahzun değil. Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararnamenin altına imza atma şerefi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Kendilerini en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı. 

Binali Yıldırım: Rabbime hamdolsun

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ayasofya yeniden ibadete açılıyor, Rabbime hamdolsun. Cumhurbaşkanımız duyurdu, ilk cuma namazı 24 Temmuz'da eda edilecek. Tabii TMM (temizlik/mesafe/maske) kurallarına uymayı ihmal etmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

İsmet Yılmaz: Allah iki cihanda yüzlerini ak eylesin

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, "Yeni bir çağın başlangıcına şahit kılan Rabbimize hamdolsun. Hak yolda millete hizmette tarih yazanların Allah iki cihanda yüzlerini ak eylesin. Milletimiz varolsun." paylaşımında bulundu.

Hayati Yazıcı: Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Kutlu fethin en güzel hediyesi, Fatih'in emaneti Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması kararı milletimize ve İslam alemine hayırlı olsun. Bu tarihi adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun. Ayasofya, tüm insanlığın ortak değeri olmaya devam edecektir." mesajını paylaşırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da "Ayasofya dirilişin sembolüdür, bizleri Osmanlı mirasından koparmak isteyenlere verilmiş en güçlü cevaptır." değerlendirmesini yaptı.

İlgili Haberler
Erdoğan Ayasofya'nın cami olması sözünü 26 yıl önce vermiş Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gençliğindeki Ayasofya hayalini anlattı KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Ayasofya kararını selamlıyoruz
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ayasofya'ya ibadet yolu açılmasına büyük ilgi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan Ayasofya'nın cami olması sözünü 26 yıl önce vermiş
İngiltere’de ırkçı gruplar Yahudi ve Müslümanlara koronavirüs bulaştırmak harekete geçti
Yargıtay'dan emsal ikinci el araç kararı! Alanı da satanı da ilgilendiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Srebrenitsa soykırımı mesajı
Diyarbakır'da 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
Bakan Murat Kurum'dan Salda Gölü açıklaması 1 Ağustos'tan itibaren başlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Bebek'teki 150 kişilik yat partisine polis baskını
CHP Çankaya eski Belediye Başkanı Doğan Taşdelen hayatını kaybetti
TFF Sağlık Kurulundan Kovid-19 testi pozitif çıkan hakemle ilgili açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gençliğindeki Ayasofya hayalini anlattı
Katarlı atletler Palandöken’e hayran kaldı
Carrefour kurbanlık fiyatları 2020 küçükbaş koyun fiyatları
Yorumlar 1 yorum