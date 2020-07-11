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Ordu'da dehşet anları! Sevgilisini öldürdü polisi görünce kendine ateş etti

ORDU'da sokak ortasında tartıştığı sevgilisini vuran şahıs, karşısında polisleri görünce kendisine sıktı. Kadın orada hayatını kaybetti. Yere yığılan cinayet zanlısı hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır..

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Ordu'nu Fatça ilçesi yaşanan olay dehşet veren türden.

Bir kadın da sevgili cinayetine kurban gitti. Tartıştığı sevgilisi vuran adam, karşısında polisleri görünce kendisine ateş etti.

Ordu'nun Fatsa Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında 38 yaşındaki Kemal Emen ile sevgilisi olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Sema Dağ arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Emen, yanındaki tabancayı çekip, Dağ’a ateş etti. Dağ kanlar içinde yere yığılırken, kaçmaya çalışan Kemal Emen’e çevredeki polisler müdahale etmek istedi.

Polisi görünce intihara kalkıştı 

Polisin havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı Emen, tabancasını bu kez kendisine doğrultarak tetiği çekti.

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