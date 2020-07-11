İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken Ayasofya paylaşımı

İSTANBU Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından Ayasofya cami hakkında bir videolu paylaşımda bulundu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya twitter hesabından İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan bir video paylaştı.

Ayasofya'nın iç ve dış güzelliklerinin gösterildiği videoda birçok önemli şairin Ayasofya için söylediği sözler yer aldı. Videonun sonunda ise ezan sesi duyuldu..

Ali Yerlikaya videolu paylaşımda ''Tarih: #24TemmuzCuma Vakit: #CumaNamazı Camii: #AyasofyaCamii Kavuşuyoruz...'' ifadelerini kullandı.