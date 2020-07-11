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300’den reşit olamayan çocuğu taciz eden Fransız yakalandı

Demirören Haber Ajansı

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da 300’den fazla reşit olmayan çocuğu taciz eden Fransız asıllı Francois Abello Camille (65) operasyonla yakalandı. Camille’ne ait dizüstü bilgisayar ve telefonunda yüzlerce çocuğa ait aciz videosu bulundu.

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Endonezya’da akıllara durgunluk bir olay yaşandı. Başkent Jakarta’da 300’den fazla reşit olmayan çocuğu taciz eden Fransız asıllı Francois Abello Camille (65) operasyonla yakalandı.

Jakarta polisinin düzenlediği basın toplantısına getirilen Francois Abello Camille, geçen ay bir otelde iki tane reşit olmayan kız çocuğuyla yakalanmıştı. Polis, Camille’ne ait dizüstü bilgisayar ve telefonunda yüzlerce çocuğa ait aciz videosu bulunduğunu açıkladı. 

Model yapma vaadiyle kandırmış

Cinsel tacizi reddeden çocuklara işkence uygulayan Camille’in ölüm cezasına çarptırılması öngörülüyor. Camille’ne ait dizüstü bilgisayardaki videolarda görülen çocukların 10 ile 17 yaş arasında olduğu tespit edildi.

Camille geçen 5 yıl boyunca Endonezya’ya turist vizesiyle girdiği belirlendi. Polis ayrıca Camille’in çocukları model yapma vaadiyle kandırdığı ve kendisiyle birlikte olma karşılığı olarak 17 ile 70 ABD doları para verdiğini açıkladı.

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