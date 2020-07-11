BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 396,96
HABER /  SAĞLIK

İşte korona tedavisinde kullanılacak yerli ilaç Sağlık Bakanlığı onay verdi

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs tedavisinde kullanılacağı duyurulan "Favira 200 mg Film Kaplı Tablet" ilacına üretim ruhsatı verildi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan Favipiravir isimli ilacın, Türkiye'de üretileceğini duyurmasının ardından, ilaca üretim ruhsatı verildi. İlaç, Bakanlık yazısında 'Favira 200 mg Film Kaplı Tablet' ismiyle yer aldı. 

Haber Global'in edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı'nca ilgili şirkete verilen ruhsat izninde şöyle denildi;

"İmal ruhsatını talep ettiğiniz “Favira 200 mg Film Kaplı Tablet” isimli ürüne ait 10.07.2020 tarih ve 2020/147 numara ile imal ruhsatı düzenlenmiştir. Ruhsat bedelinin tahakkuk ettirilebilmesi amacıyla resmi üst yazı ile Ruhsatlandırma Birimi’ne ait ruhsat bedeli başvuru türü seçilerek başvuru yapılması gerekmektedir."

Bakan Koca açıklamıştı 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan Favipiravir isimli ilacın faydalı olduğunu ve her geçen gün kullanımının arttığını belirterek, ilacın artık Türkiye'de de üretileceğinin müjdesini vermişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 81 ilin atık suyunda koronavirüs incelemsi yapıldı! Konya açık ara birinci çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Botan Çayı Köprüsü açılışında önemli açıklamalar
Ali Babacan'dan Ayasofya yorumu: Sonuçlarını hesap ederek bu kararı aldıklarını ümit ediyorum
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Köksüz yazar müsveddesi
Ordu'da dehşet anları! Sevgilisini öldürdü polisi görünce kendine ateş etti
Soli Özel'den Ayasofya yorumu: Yunanistan AB içinde gürültü koparacak
Erdoğan Ayasofya'nın cami olması sözünü 26 yıl önce vermiş
ÖNCEKİ HABERLER
Premier Lig'de küme düşen ilk takım Norwich City oldu
İzmir'de maske takmayanlar 'yok artık' dedirtti: Neden takmadığımı bilmiyorum
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Türkiye en önemli kuralı yapmış durumda
Türkiye'den UNESCO'ya madde madde Ayasofya cevabı
Abdurrahim Albayrak: Çin'den gelen mikrop bizi durdurdu
Sarıyer'de 500 metrekarelik ormanlık alan yanarak kül oldu!
Yorumlar 3 yorum