İşte korona tedavisinde kullanılacak yerli ilaç Sağlık Bakanlığı onay verdi

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs tedavisinde kullanılacağı duyurulan "Favira 200 mg Film Kaplı Tablet" ilacına üretim ruhsatı verildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan Favipiravir isimli ilacın, Türkiye'de üretileceğini duyurmasının ardından, ilaca üretim ruhsatı verildi. İlaç, Bakanlık yazısında 'Favira 200 mg Film Kaplı Tablet' ismiyle yer aldı.

Haber Global'in edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı'nca ilgili şirkete verilen ruhsat izninde şöyle denildi;

"İmal ruhsatını talep ettiğiniz “Favira 200 mg Film Kaplı Tablet” isimli ürüne ait 10.07.2020 tarih ve 2020/147 numara ile imal ruhsatı düzenlenmiştir. Ruhsat bedelinin tahakkuk ettirilebilmesi amacıyla resmi üst yazı ile Ruhsatlandırma Birimi’ne ait ruhsat bedeli başvuru türü seçilerek başvuru yapılması gerekmektedir."

Bakan Koca açıklamıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan Favipiravir isimli ilacın faydalı olduğunu ve her geçen gün kullanımının arttığını belirterek, ilacın artık Türkiye'de de üretileceğinin müjdesini vermişti.