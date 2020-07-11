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Mariano'nun menajeri Galatasaray ile ayrılığı açıkladı

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Mariano'nun menajeri, Marcelo Robalinho, Mariano'yu isteyen iki Türk kulübü olduğunu söylerken Galatasaray'ın 4 aydır maaşları yatırmadığını söyledi.

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Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Mariano'nun menajeri, Brezilya basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Menajer Marcelo Robalinho, Mariano'yu isteyen iki Türk kulübü olduğunu söylerken Galatasaray'ın 4 aydır maaşları yatırmadığını söyledi.

"GALATASARAY İLE SÖZLEŞME YENİLEMEYECEĞİZ"
Brezilya'dan Atletico Mineiro takımının gündeminde olan 34 yaşındaki sağ bek için iki Türk kulübünün devrede olduğu iddia edildi. İddianın sahibi olan Mariano'nun menajeri Marcelo Robalinho, "Galatasaray'da maaşlar 4 aydır ödenmediği için sözleşme yenilemeyeceğiz. Brezilya bizim için bir opsiyon. Ayrıca iki Türk kulübünden de teklif aldık" ifadelerini kullandı.

MARIANO, BREZİLYA'YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
24 Temmuz'da Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Mariano, Mart ayında yaptığı açıklamada ülkesi Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığını söylerken, Atletico'nun henüz resmi bir teklif yapmadığı öğrenildi.

3 yıldır Galatasaray forması giyen deneyimli savunmacı, Brezilya'da birçok takımda forma giyerken Avrupa'da Bordeaux ve Sevilla takımlarında mücadele etti.

Mariano, 2017 yılında Sevilla'dan 4,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer edildi.

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