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Türkiye'nin Ayasofya kararı Rum lideri şoke etti!

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinden rahatsız oldu. Rum lider, bu durumun uygar dünya ile sorunlara neden olduğunu iddia etti.

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Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinden rahatsız olanlar arasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi de var. Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya'nın fotoğrafına yer verdi.

Durumdan memnun olmayan Anastasiadis, cami kararının uygar dünya için sorun oluşturduğunu savundu. Rum lider, şöyle dedi: "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi, uygar dünya ile onu temsil eden uluslararası kuruluşlar için yeni bir sorun daha ortaya çıkarmaktadır."

"Dünya mirasına saygısızlık"
Açıklamasında tepki çeken sözler sarfeden Nikos Anastasiadis, "Hristiyanların tamamı için duygusal bakımdan özel değeri olan bir dünya mirasına yapılmış tarihi bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Rum kesimi'nin Ayasofya rahatsızlığı
Ankara'nın uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini savunan Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristosulidis de, "Türkiye'nin Ayasofya konusundaki davranışlarını kınıyoruz. Türkiye'yi uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz" diye konuşmuştu.

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