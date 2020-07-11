Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (11 Temmuz 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5344'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 211.981'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda vaka sayılarının en çok düştüğü illeri de açıkladı.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti.

Bin 334 kişi sağlığına kavuştu

Koronavirüs tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise bin 334 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 193 bin 217'ye yükseldi. Öte yandan bin 194 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 401 hasta ise solunum cihazına bağlı olduğu görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;