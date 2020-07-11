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HABER /  EĞİTİM

KYK’dan burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklama

Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrencilere burs ve kredi tutarlarının ödenmediği iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır" denildi.

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Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrencilere burs ve kredi tutarlarının ödenmediği iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili öğrencilerimiz, Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki degişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür.

YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır. Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilelerinizi e-devletten takip edebilirsiniz."

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