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Bakan Albayrak'tan takipte kalın mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından '1 Milyon Yazılımcı' projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"Gençlerimizin gösterdiği ilgi muazzam' diyen Bakan Albayrak, "17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın." notunu düştü.

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"1 Milyon Yazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi MUAZZAM. Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz; Kariyer Rehberi, Gönüllü Eğitmenlik
Proje Destek Formu ve daha fazlası artık //1milyonistihdam.hmb.gov.tr'de... 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın"

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