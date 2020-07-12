Ayasofya kararı kudurttu! Yunan Bakan: Atatürk'ün evini soykırım müzesi yapalım

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararına İslam dünyasından destek gelirken Batıdan ise itiraz sesleri yükseldi. Yunanistan Tarım Bakanı Makis Voridis ise "Atatürk'ün doğduğu Selanik'teki evi 'soykırım müzesi yapalım' teklifinde bulundu.

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Türkiye’nin Ayasofya’yı ibadete açma kararı dünyada büyük ses getirdi. Batılı ülkelerden tepki gelirken İslam coğrafyası kararı destekledi. Yunan Bakan ise yaptığı öneri ile densizliğini ortaya koydu. Yunanistan Tarım Bakanı Makis Voridis, Ayasofya’nın ibadete açılmasına misilleme olarak Selanik’teki Atatürk Müzesi’nin (Atatürk’ün doğduğu ev) ‘Pontus Rum ya da Helenizm soykırımı müzesine’ dönüştürülmesi önerisini destekledi.

ABD hayal kırıklığı yaşıyor!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk hükümetinin Ayasofya’nın statüsünü değiştirme kararından hayal kırıklığı duyduklarını açıkladı. Bakanlık sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı yazılı açıklamada, “Türk hükümetinin kimsenin ziyaretine mani olmadan Ayasofya’nın idaresinin sürdürülmesine yönelik atacağı adımları öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. ABD hükümetine bağlı Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu (USCIRF) ise Danıştay’ın Ayasofya kararını kınadı. ABD’de kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Trump’ın rakibi olan Joe Biden da “Türk Hükümeti’nin Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararından büyük üzüntü duydum” dedi.

Avrupa Birliği Ayasofya'nın cami olmasına çok üzüldü!

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Türk Danıştayı’nın, modern Türkiye tarafından alınan bir tarihi kararı iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu tarihi mekanı Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlaması üzücü bir karardır” dedi.

Yunanistan rencide oldu!

Yunan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu karar, bu anıtı dünya mirası olarak kabul eden herkesi rencide eden bir tercih olmuştur” dedi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos ile telefon görüşmesi yaptı. Yunan kaynaklar, Bartholomeos’a “destek ve dayanışmasını” dile getiren Miçotakis’in, Ayasofya için önümüzdeki günlerde yabancı liderlerle telefon görüşmeleri yapacağını söyledi.

Almanya üzüntü içiresinde kaldı!

Dini Özgürlükler Görevlisi Markus Grübel, “Ayasofya’nın sadece tek bir dinin ibadetine açılmasından dolayı üzüntü içerisindeyim” dedi.

Rusya endişe üstüne endişe bildiriyor

Rus Ortodoks Kilisesi’nin basınla ilişkilerden sorumlu yetkilisi Vladimir Legoyda, “Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Ortodoks kiliselerinin endişelerine kulak verilmemiş olması çok üzücü” dedi.

Müslüman Alimler Birliği'nden tam destek

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili “Fatih Sultan Mehmet Ayasofya’yı kendi parasıyla satın aldı ve vakfetti. Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması, vakfedilme amacına ve aslına geri döndürülmesidir” görüşünü dile getirdi.

Yunanlılar kudurdu: Atatürk'ün evini soykırım müzesi yapalım

Yunan Mega televizyonuna konuşan Tarım Bakanı Makis Voridis, Türkiye’yi kastederek, “Hem Yunanistan hem de uluslararası toplumun bir cevap vermesi gerekir” dedi. “Atatürk Müzesi, Helenizm soykırımı müzesine dönüştürülebilir mi?” sorusuna ise “Mutlaka cevap verilmeli. Örneğin, böyle bir şey yapılabilir. Derhal de yapılmalıdır” yanıtını verdi. Voridis, Türkiye’nin artık hiçbir batılı ülke ile iyi ilişkiler içinde olmakla ilgilenmediğini ileri sürerek “Batıya, Erdoğan’ın tamamen kontrolden çıktığını göstermeliyiz” dedi.