Çorum'da evladını kurtarmak isterken kendisi ölüme gitti

ÇORUM'un İskilip ilçesinde Obruk Barajı'nda, oğlunun içindeki kayığın akıntıya sürüklendiğini gören baba Mustafa Acar, evladını kurtarmak isterken baraj suyunda gözden kaybolunca başlatılan arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaburun köyünde meydana geldi.

Obruk Barajı yakınındaki çiftlikte tel örgü çalışması yapan Mustafa Acar, çocuğunun bulunduğu kayığın akıntıya kapıldığını fark etti. Baraj Gölünde ilerleyen kayığı çekmek için suya giren ve bir süre yüzen Acar, gözden kayboldu. Acar için çiftlikte bulunan yakınları, jandarma ve sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi.

Balıkçıların ağına takılmıştı

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edilirken, balıkçılarda sandallarla açıldıkları baraj gölünde çocuğun bulunduğu kayığı kıyıya çekti. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle balıkçıların da desteği ile arama çalışması başlatıldı. Balıkçıların ağlarına takılan Acar, sudan çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.