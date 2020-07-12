İstanbul Boğazı'nda teknelere koronavirüs baskını! Koronavirüs partisi düzenlemişler

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, boğazda tekneler üzerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı. Sarıyer'de yaklaşık 70 kişinin parti yaptığı bir tekneye baskın düzenledi. İçerde sosyal mesafe ve korona önlemlerine uyulmadığı görülürken müşteriler tekneden tek tek indirildi, tekne sahiplerine işlem yapıldı...