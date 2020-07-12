İstanbul Boğazı'nda teknelere koronavirüs baskını! Koronavirüs partisi düzenlemişler
İSTANBUL Boğazı'nda Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri koronavirüs denetimi yaptı... Sarıyer'de içinde yaklaşık 7x0 kişinin bulunduğu teknedeki partiye baskın yapıldı... Müşteriler indirilirken, tekne sahibine ceza kesildi...
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, boğazda tekneler üzerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı. Sarıyer'de yaklaşık 70 kişinin parti yaptığı bir tekneye baskın düzenledi. İçerde sosyal mesafe ve korona önlemlerine uyulmadığı görülürken müşteriler tekneden tek tek indirildi, tekne sahiplerine işlem yapıldı...
Yenikapı'dan hareket eden Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri 8, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ise 2 botla denetimlere katıldı. Ekipler, İstanbul Boğazı'nda bulunan teknelerde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına yönelik kontrol yaptı.
Kontrollerde Haliç, Beşiktaş ve Üsküdar açıkları ile sahile yakın yerler denetlendi. Denetimlerde teknelere çıkan ekipler, vatandaşları ve tekne yetkililerini kontrol etti. Teknelerin evrakları incelendi.
Sarıyer Baltalimanı açıklarında bir teknede parti yapıldığını fark eden polis ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle birlikte tekneye baskın yaptı.