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İzmir'de 43 yaşındaki kadının apartmanda sır ölümü!

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de bir binanın içerisinde Dilek Yüksel (43), aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çok fazla kan kaybeden kadın hastanede ölürken, polis ekipleri olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.

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Olay, sabah saatlerinde Güney Mahallesi 1148/1 sokakta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, bina içerisindeki merdivenlerin bulunduğu noktada vücuduna çok sayıda bıçak darbesi aldığı ileri sürülen Dilek Yüksel’in (43) yardım çığlıklarını duyan komşuları kadının yardımına koştu.

Hastanede hayata veda etti

Durumu gören vatandaşlarca, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis çağırıldı. Çok fazla kan kaybeden ve hayati tehlikesi bulunan Yüksel, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüksel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Komşular kaçan kimseyi görmediğini aktardı

Öte yandan, adrese gelen Olay Yeri İnceleme ekiplerince bina içerisinde ve dışarısında araştırmalar yapılırken, komşuları tarafından olay yerinden kaçan kimseyi görmedikleri ve Yüksel’in eşiyle birlikte yaklaşık 5 ay önce binaya taşındıkları ileri sürüldü. Polis ekiplerince olayın cinayet mi yoksa intihar vakası mı olup olmadığı noktasında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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