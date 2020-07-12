BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 396,96
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası'ndan kritik değişiklikler! Yürürlüğe girdi

Merkez Bankası esas mukavelesindeki değişiklik, Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte yürürlüğe girdi. Buna göre bankanın yıllık karının yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılmasını öngören hüküm kaldırıldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı’nın yetkilerinin artırıldığı düzenlemeye göre işleyişte Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine de bakılacak.

Merkez Bankası’nın Yasası’na göre “banka esas mukavelesi, genel kurulun tasvibi ve Cumhurbaşkanı kararıyla” yürürlüğe giriyor.

Yapılan değişiklikler

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

- Mukavelede Başbakanlık’a yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı’na, hükümete ve Bakanlar Kurulu’na yapılan atıflar da Cumhurbaşkanı’na şeklinde değiştirildi.

- Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanması halinde de banka meclisi üyeleri başka bir görevde bulunabilecek.

- Başkan da Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanması halinde banka dışında resmi veya özel herhangi bir görev üstlenebilecek.

- Para Politikası Kurulu’nun bir üyesi başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanıyordu. Artık müşterek karara gerek olmayacak.

- Başkanın Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yıllık dönem için atanacağı, bu sürenin sonunda yeniden atanabileceğine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

- Bankanın yıllık kârının yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılmasını öngören hüküm yürürlükten kaldırıldı. Böylece Hazine’ye devrin önü açılmış oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den YPG'li isme skandal ziyaret! Bakın neler konuştular
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederi Metin Dinç hayatını kaybetti
Ayasofya kararı kudurttu! Yunan Bakan: Atatürk'ün evini soykırım müzesi yapalım
CHP, baro kararı için Anayasa Mahkemesine gidiyor
Türkiye'nin Ayasofya kararı Rum lideri şoke etti!
Bakan Albayrak'tan takipte kalın mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Doğan Taşdelen kimdir aslen nereli Doğan Taşdelen biyografisi
İzmir'de 43 yaşındaki kadının apartmanda sır ölümü!
Koronavirüsü hafife alan ABD Başkanı Donald Trump ilk kez maske taktı
Çorum'da evladını kurtarmak isterken kendisi ölüme gitti
Bir yaşındaki çocuk 5'inci kattan düştü, babanın feryatları yürek dağladı
Afganistan'da savaş uçağı düştü
Yorumlar