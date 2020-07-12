Trabzon'un bir ilçesinde vaka sayısında patlama yaşandı! Bir haftada vaka sayısı 18 oldu

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde geçen hafta görülen ilk vakanın ardından işler olduğu gibi gitmedi... Vakanın temaslı olduğu belirlenen 18 kişinin test sonucu pozitif geldi. Öte yandan kaymakamlık yaptığı açıklamada, negatif çıkan 63 kişinin karantina altında olduğunu belirtti.

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Koronavirüsünün hiç görülmediği 12 bin nüfuslu Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde 3 Temmuz’da M.D. isimli bir kişide ilk kez virüs tespit edildi. Kaymakam Uğur Ünsal, Covid-19 testi pozitif çıkan M.D. ile temas kuran herkesin test yaptırmasını isteyerek, vatandaşların düğün ve pazar yeri gibi kalabalık mekanlar için alınan tedbirlere uymasını talep etti.

Bir haftada vaka sayısı katlandı

Şalpazarı ilçesinin Çamlıca Mahallesinde ortaya çıkan vakanın ardından, M.D. ile temas kuran kişiler üzerinde yapılan filyasyon çalışmaları sonrasında 5 kişinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine kaymakamlık mahallede bulunan 3 evin karantinaya alındığını açıkladı. İlk vakanın üzerinden 1 hafta geçtikten sonra kaymakamlık sosyal medya hesabından ikinci bir açıklama yaparak vaka sayısının 18 olduğunu duyurdu.

18 kişi hastanede tedavide 63 kişi de karantina altında

Kaymakamlık özellikle Çamlıca Mahallesi ve yakınındaki mahallelerde yaşayanların, maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uyması çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

Test sonucu pozitif çıkan 18 vatandaşımız hastanelerde tedavi altına alınmış olup, pozitif vakalar ile yakın temasta bulunan vatandaşlarımız karantina altına alınan evlerinde gözlem altında tutulmaktadır. Test sonucu negatif çıkan 63 vatandaşımız ise 14 gün süre ile evlerinde takibimiz altındadır.