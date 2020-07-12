BM'den, Suriye'ye insani yardım kararı! Cilvegözü'nden yapılması teklifi onaylandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye insani yardımların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 1 yıl daha devam etmesi konusunda anlaşma sağladı.

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BMGK, Suriye'ye 2014 yılından beri insani yardımların girişine olanak sağlayan mekanizmayı görev süresinin dolmasının ardından 5. girişimde yenileyebildi.

13 ülke destek verdi

Almanya ve Belçika tarafından BMGK'ye sunulanan karar tasarısına 13 ülke destek verirken, Rusya, Çin ve Dominik Cumhuriyeti çekimser kaldı. BM Güvenlik Konseyi, mekanizmanın yenilenebilmesi için Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan vazgeçti, yardımların yapıldığı sınır kapısı sayısı 1'e indirildi.

1 yıl daha açık tutulacak

Karara göre, Öncüpınar Sınır Kapısı karşısındaki Babüsselame yardımların girişine kapatılırken, Cilvegözü karşısındaki Babülhava 1 yıl daha açık tutulacak ve insani yardımlar yeniden başlayacak.