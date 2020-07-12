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Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı!

Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji yetkilileri oluşabilecek su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

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Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri sıcaklıkta herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti ve 4 ili sağanak yağışa karşı uyardı.

Doğu Karadeniz'de Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların sabah saatlerinden itibaren 4 ilde yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, oluşabilecek su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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