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HABER /  POLİTİKA

İstanbul Barosu Başkanı: AYM önünde de nöbetimize devam edeceğiz

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Meclis'ten geçen 'çoklu baro' düzenlemesiyle ilgili "Yasa, AYM duvarına çarpacak; AYM önünde de nöbetimize devam edeceğiz" diye konuştu.

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"İşin başından itibaren oyalanma taktiğine sürüklenmek istendiğimize tanık olduk. Bunu anladığımız andan itibaren tavrımızı açıkça ortaya koyduk." diyen İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, "80 baronun, 80’inin birden siyasal görüş farklılıklarına rağmen bu kadar önemli bir mesleki konuda bir araya gelmesi ve eylem kararı alması çok önemli. 80 baro yürümese de yürüyenler onlar adına da yürüdü" ifadelerini kullandı.

"Tasarıyı çekin, her şeyi oturup müzakere ederiz dedik"

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, Durakoğlu, şunları söyledi:

Bu tasarıyı geri çekin, biz her şeyi sizinle oturup müzakere ederiz' dedik, buna rağmen bir adım atılmadı. Bizim için de eylemsellik dışında bir çözüm kalmadı. Eylem sürecinde ise Ankara’ya yürüdüğümüzde, yürüdükten sonra Ankara’ya sokulmadığımızda, TBMM’ye giremediğimizde, Kuğulu Park’ta oturduğumuz süre boyunca meslektaşlarımızla dayanışmamız engellendiğinde, hatta basının haber alma özgürlüğü kısıtlanarak parka sokulmadığı evrelerin tamamında; gösterdiğimiz direnişe Türk halkının çok ihtiyacı olduğunu fark ettik. Yurttaşların nöbetimiz boyunca süren ilgisi, bir dirence ihtiyaç olduğunu gösterdi. Gittiğimiz her yerde halktan izole edildik.

"Yasa, AYM duvarına çarpacak"

Halkın, 'Bu ülkede korku ikliminin egemen olmasına rağmen, direnirsem kazanabiliyorum' fikrini görmesini engellemek istediler. TBMM’nin yasama yetkisine saygılıyız. Yasa geçti ama yapılan yasanın yanlışlığını anlatmaya devam edeceğiz. Önümüzde Anayasa Mahkemesi (AYM) süreci var. Yasa, AYM duvarına çarpacak. Bu evreyi de mücadele ile geçireceğiz. AYM önünde de nöbetimize devam edeceğiz. Adaletsiz bir karar geleceğe taşınamaz.

 

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