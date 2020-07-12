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Hatay'da evin musluğundan yılan çıktı

İhlas Haber Ajansı

HATAY’ın Dörtyol ilçesinde ailenin musluk suyundan aldığı kötü koku ve renk değişikliği gerçeği ortaya çıkardı... Yayla evindeki musluğu açan tesisatçı telef olmuş yılanla karşılaştı.

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Amanos Dağları eteklerinde bulunan Topaktaş Yaylasında Soydan ailesinin oturduğu yayla evinde bulunan içme suyu şebekesinden gelen suda farklı koku ve renk değişikliğini fark eden  Sevgi Soydan, durumu eşi Taner Soydan’a söyledi.

Evinde bulunan içme suyundaki değişikliğin neden kaynaklandığını öğrenmek isteyen Taner Soydan evindeki su şebekesine bakması için bir tesisatçı çağırdı.

Ayakkabı bağcığı sanıldı ama...

Evde bulunan su borularını inceleyen ve musluğu açan tesisatçı musluk içerisinde ayakkabı bağcığına benzer nesne fark ederek yerinden çıkarttı. Musluğu yerinden çıkaran tesisatçı ve evde bulunanlar gözlerine inanamadı. İçme suyu tesisatına girip kokuya neden olanın yılan olduğu anlaşıldı.

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