Uyuşturucu Baronu Nejat Daş'a Emniyet Müdürü makam aracı vermiş!

Emniyet Müdürü Yüksek, koruması ve şoförüyle birlikte Nejat Daş da gözaltına alındı. Ancak bağlantı ağlarının nereye kadar uzandığının tespit edilmesi gerekiyordu. Hepsi serbest bırakıldı. Narkotik ekipleri ise takibe devam etti.Hepsi serbest bırakıldı. Narkotik ekipleri ise takibe devam etti.