Uyuşturucu Baronu Nejat Daş'a Emniyet Müdürü makam aracı vermiş!
Bataklık Operasyonu kapsamında tutuklanan ve 'Türk Escobar' olarak bilinen uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş'a koronavirüs salgını nedeniyle getirilen seyahat yasağını aşması için eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek makam aracı tahsis etmiş. O da şehirler arası gezip uyuşturucu parası toplamış...
‘Bataklık Operasyonu’, Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olmasının yanında zehir tacirlerinin devlet kademesine nasıl sızdığını da ortaya çıkardı. Hürriyet'in haberine göre, Türk Escobar Nejat Daş ile tutuklu eski Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek arasındaki bağlantı 6 ay önce tespit edildi. Emniyet Müdürü Yüksek, polis memuru şoförü Halil İbrahim A.’nın kullandığı makam aracını narkotik ekiplerinin takibindeki olan Daş’a tahsis etti.
Bu tespitin ardından Necmettin Yüksek de takibe alındı. Operasyonun ilk ayağı nisan ayında Almanya’dan gelip Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapan bir TIR’ın takibiydi. Büyükçekmece’de durdurulan TIR’ın zulasından 270 bin İngiliz Sterlini (yaklaşık 2.3 milyon TL) çıktı. Kapıkule’de beyan edilmeyen paralara el konuldu.
Emniyet Müdürü Yüksek, koruması ve şoförüyle birlikte Nejat Daş da gözaltına alındı. Ancak bağlantı ağlarının nereye kadar uzandığının tespit edilmesi gerekiyordu. Hepsi serbest bırakıldı. Narkotik ekipleri ise takibe devam etti.Hepsi serbest bırakıldı. Narkotik ekipleri ise takibe devam etti.
Zehir tacirleriyle bağlantısını sürdüren Necmettin Yüksek, Bataklık Operasyonu’nda diğerleriyle birlikte gözaltına alındı. Dosyadaki bilgilere göre, Nejat Daş, Yüksek’in kendisine tahsis ettiği makam aracıyla seyahat ediyor böylece hiçbir yerde polis kontrolüne takılmıyordu.