AK Partili Sinan Burhan’dan Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a istifa resti

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, su faturalarındaki yanlışlığın binde 5 olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a istifa resti çekti.

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclis’inin Temmuz ayı olağan toplantısı yapıldı. Meclis kürsüsünde konuşma yapan AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan seçim öncesinde Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarını hatırlatarak vatandaşın su faturaları konusunda verdiği tepkileri dile getirdi.

AK Partili Burhan, su faturalarının yanılma payının yüzde 80 olduğunu, eğer binde 5’lik bir hata kanıtlanırsa görevinden istifa edeceğini belirterek Başkan Yavaş’a “binde 5'lik hata kanıtlanmazsa siz de istifa edecek misiniz?” diye sordu.

"Konuşmanın altına imza atmayacak bir tek Ankaralı yoktur"

AK Partili Burhan şunları söyledi:

Bugün hem borçlanma ile ilgili hem de ASKİ ile ilgili su faturaları ile ilgili bizlere gelen telefon mail ve benzeri iletişim araçları ile sorunları sizinle paylaşmak istiyorum. Sayın Başkan; ekmek, su, ulaşım en temel insan haklarıdır. Bu konularla ilgili olarak sizin seçimden önce bir konuşmanız vardı. Habertürk Televizyonunda dediniz ki, 'Ben su da indirim yapılacağını söylemiştim olamaz demişlerdi sonra indirim yapıldı. ASKİ’nin fiyat tespit yönetmeliği var, dünyada su insan hakları olarak görülüyor belediyenin birinci görevi temiz hava musluktan içilebilir su ve ulaşımdır. Allah’ın suyunun çok pahalı satılması hoş bir şey değil. İnsanlar su kullanmayı azaltırsa çocuklar hasta olur mikrop kapar. Siz suyu hem musluktan içilebilir şeklinde vereceksiniz hem de ucuza vereceksiniz' sayın başkan bu konuşmayı seçim öncesinde bir televizyon kanalında yaptınız. Bu konuşmanın altına imza atmayacak bir tek Ankaralı yoktur.

Yine seçim öncesinde sayın başkan dediniz ki; 30 haneli,20 haneli köylerde biz ücretsiz su vereceğiz niçin, köye göçü teşvik etmek, köylünün şehre inmesini engellemek, tarımı geliştirmek gibi nedenlerden dolayı. Peki bu dediğiniz şeyi yaptınız mı sayın başkan? Hayır yapmadınız…

İki soru yöneltti

Bakın Sayın Başkan; şuanda şehirde su aboneliği 350 TL. Köylerden mahalleye dönüşmüş yerleşim alanlarında 3 Bin 500 TL en az, 7 bin TL’ye kadar çıkıyor. Sayın Başkanım seçim öncesinde dediniz ki köylere dönüşü teşvik edeceğiz, peki sayın başkanım bu abonelik ücreti ile nasıl abone olacak köylüler birinci sorum bu.

İkinci konu sayın başkan; diyorsunuz ki suya zam doğru değil su insan hakkıdır. Doğru su insan hakkıdır. Ama ekmeğe zam yapıyorsunuz, suya zam yapıyorsunuz, ulaşıma zam. Normalde su aboneliği 321 TL’den 350 TL’ye çıktı. 3. Ay ve 4. Ayda pandemi nedeni ile okunmayan, gelmeyen faturalardan dolayı insanlara cezalı faturalar gelmeye başladı. Mahkemelik olan esnaf var. Dul, yetim öğrenci, fakir fukara herkes sudan istifade etmesi lazım. Sayın Başkanım pandemi döneminde en fazla ihtiyaç olan şey sudur. Ne diyoruz maske, mesafe temizlik suyun arttığı bir dönemde su faturalarının bu kadar can yakıcı bir şekilde gelmesi Ankaralının gerçekten canını yakıyor.

"Su kartı bedeline yüzde 250 zam"

Yine başka bir zam yapıldı. Kartlı su aboneliği 347TL’den 487 TL’ye çıkmış 15 gün önce. Su kart bedeli 10 TL’den 25 TL’ye çıkmış yüzde 250 artış var. Kartlı su aboneliğinde de yüzde 40’a yakın bir artış var. Su madem temel insan hakkı ise neden bu kadar zamlar yapılıyor?

"Vatandaş su faturalarına tepkili"

Başka bir fecaat her gün sokakta bize gelip soruyorlar su faturası sizin de yüksek geldi mi geldi biz meclis üyesiyiz diye bize düşük gelecek bir durum yok. Herkese aynı şekilde geldi, Esnaf şikâyetçi, öğrenci şikâyetçi. Bakın sayın başkan bununla ilgili de bir siyasi konuşma olmasın diye olabilir muhalefetiz siz doğru söylemiyorsunuz diyebilirsiniz ama ben köylerden, kentlerden gelen bazı mesajları size okumak isterim.

İstifa resti çekti

Cumhuriyet gazetenizde bir açıklamanız var diyorsunuz ki faturalarda Binde 5 yanılma payı var diyorsunuz. Ben de iddia ediyorum diyorum ki bu faturalarda yanılma payı yüzde 80’dir. Eğer Binde 5 olursa ben belediye meçli üyeliğinden istifa edeceğim. Ama öyle değilse siz büyükşehir belediye başkanlığından istifa edecek misiniz?

6 milyon Ankaralıyı ilgilendiren bir konu doğru bilgi vermemiz lazım, güven en önemli unsurdur, eğer vatandaş faturaya güvenmiyorlarsa bu büyük problemdir.Son olarak şunu söylemek isterim; dediniz ki seçim öncesinde efendim ben çiçekleri kurutabilirim, ağaçlar kuruyabilir ama ben Ankaralıyı aç ve susuz bırakmayacağım dediniz. Bugün geldiğimiz nokta itibari ile Ankaralı şu anda susuz kalmıştır.

"ASKİ sayaçları tekrar okunmalı"

Yapılması gereken ASKİ faturaları tekrar okunmalıdır fazla faturaları gelirse tekrar iade edilmelidir. Ankaralının en temel ihtiyacı sudur ekmektir . Bunlara yapılan zamlar kesinlikle kabul edilemez bunu siz de zaten seçim öncesinde söylüyorsunuz bu konuya dikkat edilmesini istirham ediyorum teşekkür ediyorum.

Mansur Yavaş, Burhan’ın sorularına ne cevap verdi?

Burhan’ın yöneltmiş olduğu soruların bazılarına, Başkan Yavaş şöyle yanıt verdi: Sayın Burhan, köylülerin ödediği su aboneliği bedeli çok yüksek, ancak bu bedel daha önceki yönetim tarafından da alınıyordu.

Ankaralı vatandaşlara gelen su faturalarındaki yükseklik konusunda belediyeye ve kendisine de şikayetler geldiğini belirten Yavaş, bu konuda gerekli incelemeyi yapacaklarını söyledi.

Ancak Yavaş, Sinan Burhan’ın istifa sorusuna cevap vermedi.

Kartlı su aboneliği 347TL’den 487 TL’ye çıkmış 15 gün önce. Su kart bedeli 10 TL’den 25 TL’ye çıkmış yüzde 250 artış var açıklamalarına ise sessiz kaldı.

Burhan’ın 30 haneli, 20 haneli köylerde biz ücretsiz su vereceğiz niçin, köye göçü teşvik etmek, köylünün şehre inmesini engellemek, tarımı geliştirmek gibi nedenlerden dolayı. Peki bu dediğiniz şeyi yaptınız mı sayın başkan? Sorusu ise yine yanıtsız kaldı.