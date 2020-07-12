Süleyman Soylu eşi kimdir aslen nereli işte kızı ve oğlu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu ile mutlu bir aile hayatı var. Peki Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu ve kızı kimdir? Süleyman Soylu İstanbul doğumlu ancak aslen nereli?

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mutlu bir aile hayatı var. Süleyman Soylu eşi Hamdiye Soylu ile biri kız kız biri oğlun iki çocuk sahibi. Geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu ve eşi çocuklarının mürevveti ile mutlu oldular. Soylu'nun oğlu oğlu Engin Levent Soylu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder'in kızı Saadet Nur Minder ile evlendi.

Peki Süleyman Soylu aslen nereli? İçişleri Bakanlığı koltuğunda başarılı bir grafik çizen Süleyman Soylu İstanbul doğumlu. Ancak Süleyman Soylu aslen Trabzonlu. 1969 İstanbul dünyaya gelen Süleyman Soylu, ilk ve ortaöğrenimini İstanbul Gaziosmanpaşa´da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Süleyman Soylu, meslek kariyerine 1990 senesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) aracı kurumlarında başladı.

Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu onu siyaset arenasında yalnız bırakmıyor. Süleyman Soylu'nun en büyük destekçisi karısı Hamdiye Soylu.

Süleyman Soylu'nun siyasi kariyerine gelince...Siyasete ilk olarak 1987 senesinde giren Süleyman Soylu, Demokrat Parti ve Adalet Partisi çizgisindeki aile geleneğini devam ettirerek merkez sağ Doğru Yol Partisi’nin Gençlik Kolları’nda göreve başladı. 29 Nisan 1999 tarihinde İstanbul il başkanlığı görevini geldi ve 2002 Genel Seçimleri öncesi milletvekili adayı oluncaya dek bu görevi yürüttü. 2007 yılında DP'nin genel başkanı oldu.

Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu onu siyaset arenasında yalnız bırakmıyor. Süleyman Soylu'nun en büyük destekçisi karısı Hamdiye Soylu.

Ak Parti Genel Başkanı ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aktif siyasete yeniden davet edilen Süleyman Soylu, 5 Eylül 2012 tarihinde gerçekleşen AK Parti Genel Merkezi’nde genişletilmiş grup toplantısında düzenlenen törenle resmi olarak AK Parti’ye katıldı.

30 Eylül 2012’de AK Parti MKYK’sına seçilmiş, müteakiben Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Süleyman Soylu, 64. hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atanmıştı.