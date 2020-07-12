Bursa'da ziyarete gittiği akrabalarını soydu yakalanınca 'Bende koronavirüs var' dedi

BURSA’da ziyaretine gittiği yakınlarını soyup ardından çevre evlerde ziynet eşyaları çaldığı belirtilen Doğan P., polis ekipleriyle karşılaşınca 'Az önce hastaneden çıktım. Bende koronavirüs var' diye kurtulmaya çalıştı.

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Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki bir evde yakınını ziyarete giden Doğan P., iddiaya göre yengesinin ve dayısının dolaplarındaki cüzdan ile cep telefonlarını çaldı.

Akrabalarından sonra başka evleri gözüne kestirdi

Ardından, sokaktaki bazı evlere giren Doğan P., vatandaşların ziynet eşyalarını da çaldı. Şikayet üzerine mahalleye giden Yıldırım İlçe Büro Amirliği polis ve bekçi ekipleri, eşkalini belirledikleri Doğan'ı yakalamak için sokak sokak aradı.

"Bende koronavirüs var.."

Bir süre sonra ekipler tarafından sokak başında yakalanan Doğan P., "Az önce hastaneden çıktım. Bende koronavirüs var. Bana yaklaşmayın" diyerek polisleri kendinden uzak tutmaya çalıştı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunun Doğan P. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.