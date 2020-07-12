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Irak Havtanin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi! MSB açıkladı

Demirören Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." 

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