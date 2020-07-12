Irak Havtanin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi! MSB açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği aktarıldı.Abone ol
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak."
Kararlılıkla sürdürdüğümüz #PençeKaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.#MSB #TSK pic.twitter.com/YKR1uprhgH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2020