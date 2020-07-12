Antalya'da küçük çocuk 'Sokuldum' dedi 1 saatte hayatını kaybetti

ANTALYA'da gittiği düğünde ne tarafından sokulduğu bilinmeyen Hamza Sertel (11), kaldırıldığı hastanede ciğerlerinin işlevini yitirmesi sonucu öldü. Talihsiz çocuğun ölüm sebebi otopsi raporunda ortaya çıkacak.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Ayağını bir şey soktuğunu söyledi

Mahalledeki bir düğüne giden Hamza Sertel, yanındakilere ayağını bir şey soktuğunu söyledi. Haber verilmesi üzerine küçük çocuk ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürüldü. Burada ne tarafından sokulduğu belirlenemeyen Hamza Sertel, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 1 saatte ciğerleri işlevini yitiren küçük çocuk, kurtarılamadı.

Ölüm nedeni otopsi raporu ile belirlenecek

Antalya Adli Tıp Kurumu’na getirilen Hamza Sertel’in cansız bedeni, otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Kaş’a götürüldü. Küçük çocuğun ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.