Ayasofya büyük güne böyle hazırlanıyor
Ayasofya’da ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz tarihi için hummalı çalışma başlatıldı. 86 yıl sonra tekrar camiye dönüşen Ayasofya’da 24 saat Kur’an sesi yükselecek.
Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden cemaatine kavuşuyor. 24 Temmuz’da ibadete açılacak camide çalışmalara vakit kaybedilmeden başlandı.
Ayasofya duvarlarında namaza engel teşkil eden insan figürlü mozaik ve fresklere zarar vermeden nasıl ibadet edileceği konusunda bir çalışma yürütüldü. Din İşleri Yüksek Kurulu, namaz vakitlerinde siyah ışık teknolojisi ile mozaik ve freskleri karartarak Ayasofya’nın namaz kılınır duruma getirilmesini planlıyor. Çalışma sonucunda hem ibadeti hem de turizmi aksatmayacak bir formül geliştirilecek.
Cami 5 vakit ibadete açık tutulacak. Günün belli bir bölümünde de freskler ve mozaikler turistlere açık olacak. Belirlenecek saatlerde isteyenler mozaik ve freskler açık şekilde Ayasofya’yı gezebilecek.
HALISI İŞLENİYOR, TURNİKE KALKIYOR
Ayasofya’ya müzeyken ücreti karşılığında turnikeyle girilebiliyordu. Yabancı turistler artık tarihi yapıyı ücretsiz ziyaret edebilecek. Turistlerin mabedi ziyareti sırasında güçlük çekmemeleri için özel gezinti koridorları oluşturulacak. Caminin tabanına ise özel tasarımlı halılar serilecek. Halı serilmeden önce keçeler, üstüne halı altı ısıtıcılar yerleştirilecek.