Ayasofya büyük güne böyle hazırlanıyor

Ayasofya duvarlarında namaza engel teşkil eden insan figürlü mozaik ve fresklere zarar vermeden nasıl ibadet edileceği konusunda bir çalışma yürütüldü. Din İşleri Yüksek Kurulu, namaz vakitlerinde siyah ışık teknolojisi ile mozaik ve freskleri karartarak Ayasofya’nın namaz kılınır duruma getirilmesini planlıyor. Çalışma sonucunda hem ibadeti hem de turizmi aksatmayacak bir formül geliştirilecek.