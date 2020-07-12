CHP'li İnce 'Davet gelirse Ayasofya’da namaza icabet ederim' sözüne açıklık getirdi

CHP'li Muharrem İnce, Halk TV’deki programda "Peki Ayasofya’ya namaza gidecek misiniz?" sorusuna "Davet olursa icabet ederim" cevabı vermesine ilişkin açıklama yaptı.

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CHP'li İnce, "Bir davetli listesi çıkarılma ihtimali yüksek gibi görülüyor. Ben buna yönelik olarak söyledim." diye konuştu.

"Bunu bilmeyecek kadar cahil değilim"

Hürriyet'in haberine göre CHP'li İnce gelen eleştire şu yanıtı verdi: Ezan davettir. Bunu bilmeyecek kadar cahil değilim. Namazın daveti, tabii ki ezandır. Ama pandemi koşullarındayız. Bu bir. İkincisi ilk kez kılınacak namaza talep fazla olacak.

Herkes giremeyeceğine göre buna bir sınırlama getirilmesi kaçınılmaz olabilir. Bir davetli listesi çıkarılma ihtimali yüksek gibi görülüyor. Ben buna yönelik olarak söyledim. Bunu kastettiğimin herkes tarafından anlaşılmış olması lazım. Anlamayanların iyi niyet sahibi olmadıklarından yüzde yüz eminim.

"Ayasofya’nın açılmasında bir sakınca görmüyorum"

Türkiye bağımsız bir ülke. Bu kararı Türkiye verir. ABD veremez, Yunanistan veremez. Biz veririz. Ayasofya’nın açılmasında bir sakınca görmüyorum. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müze kararı veren Atatürk’ü eleştirmesine itiraz ediyorum.