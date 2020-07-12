Mbaye Diagne'nin paylaşımı Galatasaray taraftarının kafasını karıştırdı

Mbaye Diagne'nin yeni sezonda Galatasaray'a döneceği konuşulurken Senegalli futbolcu, Kasımpaşa'da beraber forma giydiği Trézéguet'in ve kendisinin Galatasaray formalı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

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Galatasaray'ın sezon başında Belçika'nın Club Brugge ekibine kiralık olarak gönderdiği ve yeni sezonda takıma geri dönmesi beklenen Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımla Trézéguet mesajı verdi.

Kasımpaşa'da birlikte forma giyiyordu

Kasımpaşa'da birlikte uyum içinde forma giydiği Trézéguet ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayan Senegalli futbolcu, son fotoğrafta ise kendisinin ve Trezeguet'in Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı. Galatasaraylı taraftarlar, bu fotoğrafa birçok yorum gönderdi.

Sezon başında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığından transfer olan Mısırlı futbolcu Trézéguet'in, İngiliz ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.