İlk koronavirüs aşısının klinik testleri tamam! Aşının güvenli olduğu teyit edildi

RUSYA Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği, dünyanın ilk koronavirüs aşısında klinik testlerin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

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Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi Dönüşümsel Tıp ve Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Vadim Tarasov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Üniversite, dünyanın ilk koronavirüs aşısı için gönüllü olan kişiler üzerinde yapılan testleri başarıyla tamamladı” açıklaması yaptı.

Aşının güvenilirliğinde başarı

Tıbbi Parazitoloji, Tropik ve Vektörle Bulaşan Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Aleksandr Lukaşev de, testlerin bu aşamasında aşının insanlar üzerinde güvenli olup olmadığını öğrenmeyi amaçladıklarını, bu sonuca da başarıyla ulaşıldığını belirtti.

Aşının güvenli olduğu teyit edildi.

İki gruba ayrılan gönüllülerin ilk kısmına tek doz, diğer kısmına iki doz aşı yapıldığını belirten Lukaşev’e göre, aşılanmanın ilk birkaç gününde, gönüllüler üzerinde ateş yükselmesi dışında hiçbir olumsuz etkiye rastlanmadı.