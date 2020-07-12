Osmaniye'de uzun yaşamın sırrını 108 yaşındaki Emine ninenin ağzından dinleyin
OSMANİYE'de 108 yılı deviren dev çınar Emine Kederoğlu, sağlıklı yaşamın sırrını her sabah erken kalkmaya, doğal beslenmeye ve hiçbir şeyi kafasına takmamaya bağlı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 108 yaşındaki Emine Kederoğlu, 75 yaşındaki oğlunun yanında kardeşi gibi kalıyor... Yüzünden bir an olsun tebessümü eksik etmeyen Kederoğlu, uyku düzeniyle olsun hayata olan sevgisiyle olsun bizlere örnek olacak nitelikte.
Emine nine, 5 çocuk sahibi oldukları eşini 20 yıl önce kaybetti. Çocuklarını evlendiren ve 14 toruna sahip olan Kederoğlu, oğluyla birlikte kaldığı evde yaşamını sürdürüyor.
Kederoğlu, uzun ve sağlıklı yaşamanın sırlarını şöyle anlattı:
" Sabah ezanıyla uyanıyor, namazımı kılıyorum. Kur'an-ı Kerim okuyorum. Tereyağ, bal, zeytin, et, yoğurt, süt ve peynir gibi doğal besinlerle kahvaltı yaptıktan sonra ev işlerimi yapıyorum."
"Gençlik ele geçmez, parayla alınmaz.."
"Yemeyi çok seviyorum. Perhizim yok. Canımın istediğini yapar yerim. Yaylalarda gezmeyi de seviyorum. Yaşlılık çok zor. Gençlik gibisi yok. Gençlik ele geçmez, parayla alınmaz, değerini bilin."