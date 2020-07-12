Osmaniye'de uzun yaşamın sırrını 108 yaşındaki Emine ninenin ağzından dinleyin

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 108 yaşındaki Emine Kederoğlu, 75 yaşındaki oğlunun yanında kardeşi gibi kalıyor... Yüzünden bir an olsun tebessümü eksik etmeyen Kederoğlu, uyku düzeniyle olsun hayata olan sevgisiyle olsun bizlere örnek olacak nitelikte.