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Gaziantep'te 'Hoş geldin' ziyareti 31 kişiyi karantinaya aldırdı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan E.K.(40)'nin ziyaretine, kentte yaşayan anne, babası ve kardeşi geldi. Bu durumu duyan 31 kişi de anne ile babaya 'hoş geldin' ziyaretinde bulundu. Ailesi döndükten fenalaşan E.K.'nın koronavirüs testi pozitif çıkınca o 31 kişi karantina altına alındı.

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İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Şahmaran Mahallesi'nde yaşayan E.K.'yi, Gaziantep'te yaşayan anne, baba ve kardeşi ziyarete geldi.

Yaklaşık 1 hafta burada misafir olan ailenin geldiğini duyan mahalledeki yakınları da 'hoş geldin' ziyareti için E.K.'nin evine geldi. Aile Gaziantep'e döndükten sonra rahatsızlanınca hastaneye götürülen E.K.'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

31 kişi 'hoş geldin' ziyaretine gelince

Filyasyon ekipleri hastanede tedaviye alınan E.K.'nin temasta bulunduğu kişilere yönelik yaptığı çalışma sonrasında, Gaziantep'e giden aile ile mahalledeyken onlara 'hoş geldin' ziyaretine gelenlerin olduğu toplam 31 kişiyi temaslı olarak belirledi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 8 evde yaşayan 31 kişinin 14 gün süreliğine karantinaya alınmasına karar verdi.

Karar sonrası evlerin çevresi polis ve jandarma ekipleri tarafından güvenlik altına alınarak evlere giriş ve çıkışları kapatıldı.

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