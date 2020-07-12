BİLSEM 2020 sonuçları ne zaman açıklanır MEB son açıklama

Özel yetenekli öğrencilere MEB tarafından düzenlenen BİLSEM sınavı sonuçları merakla bekleniyor. 4 Ocak-19 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılan BİLSEM sınav sonuçlarına dair son haberleri Milli Eğitim Bakanlığı paylaştı. Peki BİLSEM 1.2. ve 3. sınıf sonuçları ne zaman açıklanacak?

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BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu her gün binlerce veli ve öğrenci tarafından takip ediliyor. Özel yetenekli öğrencileri belirlemek ve onları devlet desteği ile okutmak amacıyla MEB tarafından yapılan BİLSEM grup tarama sınavları 4 Ocak-19 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldı. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, MEB son haberi.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuç tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilsem sonuçları için bir çalışma yapacaklarını ve en kısa sürede açıklama yapacaklarını ifade etmişti.

MEB’DEN BİLSEM DUYRUSU

2019 – 2020 Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme sürecinde yapılan çalışmalara Covid-19 salgını nedeniyle ara verilmiştir. Bu nedenle BİLSEM Grup Tarama Uygulamalarının bir kısmı gerçekleştirilememiştir.

22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra http://meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Grup tarama uygulamaları 4 Ocak 2020 tarihinde başlamıştı 11 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020 tarihinde http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16-22 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

İtiraz sonuçları 23-30 Ekim 2020 tarihleri arasında değerlendirilecek. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2-6 Kasım 2020 tarihleri arasında verilecek.

Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgeleri 11 Kasım 2020 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayınlanacak. Bireysel değerlendirmeler 23 Kasım 2020-19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Şubat 2021 tarihinde http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 1-12 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazlar 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında değerlendirilecek.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 5 Nisan-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.