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Konya'da 18 yaşında bindiği motosikletle ölüme gitti

İhlas Haber Ajansı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, düğün dönüşü ormanlık alanda uçuruma yuvarlanan genç olay yerinde can verdi.

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Edinilen bilgiye göre, Üzümlü Mahallesinde yaşayan Hüseyin Kürşat Atan (18) plakasız motosikletiyle hareket halindeyken su deposu mevkisindeki orman yolunda uçuruma yuvarlandı.

Sabah saatlerinde yoldan geçen biri buldu

Taklalar atarak motosikletinden savrulup olay yerinde yaşamını yitiren sürücünün akşam saatlerinde gittiği düğün sonrası ikametine dönmediği, cansız bedeninin ise sabah saatlerinde yoldan geçen bir kişi tarafından görülmesi sonucu fark edildiği öğrenildi.

Atan'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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