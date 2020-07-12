SGK'ya göre pandemi bitmiş! Salgın bakım hizmeti ödemesini sonlandırdı

SGK, salgın bakım hizmeti ödemesini sonlandırdı. Özel hastaneler pandemi öncesi döneme döndü. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, "SGK'ya göre pandemi bitmiş" sözleriyle tepki gösterdi.

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Pandemi sürecinde özel hastanelere yaptığı salgın bakım hizmeti ödemesini sonlandıran Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), pandemi öncesi döneme geri döndüğünü özel hastanelere bildirdi.

Özel hastaneler ise indirimli uygulamayı 30 Haziran itibariyle başlattığını duyuran SGK’ya ortak bir açıklama ile tepki gösterdi.

"SGK'ya göre pandemi bitmiştir"

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, şunları söyledi:

SGK’ya göre pandemi bitmiştir. Pandemi sürecinde İstanbul’da bu işin yüzde 40 oranında yükünü çeken özel sektöre ihtiyaç kalmamıştır. Bundan sonra da Türkiye normalleştiği için de pandemi ödemesinden vazgeçmiştir. Bu pandemi bir daha çıkmayacak, 2. dalga olmayacak demek. SGK pandemi sürecinde ‘Bu fiyatı artırdım vatandaştan fark alamazsınız’ diyordu. Şimdi fiyat indiriyor, ‘fark alamazsınızı’ da kaldırmıyor. 9 Temmuz’da diyor ki, ‘ayın 30’undan itibaren bu şekilde ödeyeceğim’. Siz hastaya bakmışsınız, tedavisini yapmışsınız indirimi geçmişe dönük yapıyor.

Bu Anayasaya’ya, insan haklarına, ticaret hukukuna aykırı bir işlem.

"Özel sektörü bir tercih olarak kullanamayacak"

Bakım hizmeti ücretini SGK’nın Koronavirüs öncesi döneme indirdiğini vurgulayan Bahat, bu ücretin yoğunbakım için günlük 230 TL, hasta yatışının ise 43 TL olduğunu belirtti.

Bu rakamların pandemi sürecinde günlük yatış için 650 TL, yoğunbakım için de bin 200 TL civarında olduğunu kaydeden Bahat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: Vatandaş bundan sonra Kovid-19’da özel sektörü bir tercih olarak kullanamayacak. Geldiğinde cebinden de ödemeyecek çünkü özel sektör bu fiyatlara alamayacak. Sürekli zarar ederek hasta bakamayız. Genellikle acil şartlarda gelir koronavirüs hastaları. Özel sektör bunun için bir ekipman bulunduramayacağı, ilacı karşılayamacağı için doğal olarak hasta alamayacak. Kamu hastaneleri bakacak.