Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 21' yükseldi

VAN'da 27 Haziran'da teknenin batması sonucu kaybolanlardan iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıyla ölü sayısı 21'e yükseldi.

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Van'ın Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

2 kişinin daha ölü bedeni bulundu

Çarpanak Adası açıklarında jandarma, jandarma iç güvenlik timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla batan teknenin bulunduğu bölgede, çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 2 kişinin daha cesedi bulundu.