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Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 21' yükseldi

VAN'da 27 Haziran'da teknenin batması sonucu kaybolanlardan iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıyla ölü sayısı 21'e yükseldi.

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Van'ın Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

2 kişinin daha ölü bedeni bulundu

Çarpanak Adası açıklarında jandarma, jandarma iç güvenlik timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla batan teknenin bulunduğu bölgede, çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 2 kişinin daha cesedi bulundu. 

Ne olmuştu?

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.

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