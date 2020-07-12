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Bakan Albayrak'tan Bakan Süleyman Soylu'ya başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya başsağlığı diledi. Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, hayatını kaybeden kayınpederi Metin Dinç için başsağlığı diledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun vefat eden kayınpederi Metin Dinç'e Allah'tan rahmet, eşine, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

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