Antalya'da Rus uyruklu şahıs 'Evini niye yaktın' sorusuna bakın nasıl cevap verdi

ANTALYA'da üst üste iki gün evini yakan şahıs, gazetecilerin 'Evini niye yaktın' sorusuna 'Popülerliğim devam etsin diye' cevap verdi... Adliyeye sevk edilen Murat Gazizov, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'mala zarar vermek' suçundan tutuklandı.

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Olay, geçen salı gecesi Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 147 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Rus vatandaşı M.G.'nin yaşadığı evde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil'e bildirdi.

Apartman sakinleri binayı boşaltırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada yanan evde olduğu öğrenilen M.G., itfaiye ekibince alevlerin içerisinden çıkarıldı. Yangın bir süre sonra ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

1 gün sonra tekrar yangın çıkmıştı

Olaydan bir gün sonra aynı evin tekrar yandığını görenler, durumu yine itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını büyümeden söndürdü. Yaşananlar üzerine apartmanda oturanlar yangını çıkardığı iddiasıyla M.G.'den şikayetçi oldu. Apartman sakinleri, M.G.'nin poşetle pelerin yaparak gezdiğini, bina üzerinde yer alan borulardan tırmanarak evine girdiğini söyledi.

Komşular 'Sen yapıyorsun' deyip tepki göstermişti

Yangından bir gün sonra yeniden yanan evine gelen M.G. ile komşuları arasında kavga çıktı. Kavganın ardından olay yerinden kaçan M.G.'yi polis ekipleri dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde şüphe üzerine durdurup gözaltına aldı.

"Popülerliğim devam etsin" diye...

Geceyi nezarette geçiren M.G., sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmek için polis merkezinden çıkarıldı. M.G., gazetecilerin “Evini niye yaktın" sorusuna, “Popülerliğim devam etsin diye yaktım" karşılığını verdi. Öte yandan adliyeye sevk edilen zanlının tutuklandığı bilgisi geldi.