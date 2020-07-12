BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 396,96
HABER /  POLİTİKA

Davutoğlu video paylaşıp not düştü: TÜİK verilerinde arıza var!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "TÜİK verilerinde bir #ArızaVar!” sözleriyle tepki gösterdi. 

Abone ol

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nisan ayında işsiz sayısının geçen yıla göre 427 bin kişi azalarak yüzde 12,8 olduğunu açıklamasını eleştirdi.

#ArızaVar!

Davutoğlu, partisinin hazırladığı videoya “Rakamlarla oynayarak, gerçekleri değiştiremezsiniz. TÜİK verilerinde bir #ArızaVar!” notunu düştü. 

TÜİK’in son açıkladığı işsizlik rakamlarında iş aramaktan vazgeçenler sayılmadığı için işsizlik rakamının düşük çıktığı iddia ediliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Danıştay'ın Ayasofya kararı! Siyasiler, gazeteciler ve sanatçılar bakın neler söyledi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
SGK'ya göre pandemi bitmiş! Salgın bakım hizmeti ödemesini sonlandırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan fotoğraflı uyarı: Virüs yan yana yürürken geçebilir
Eski Süper Lig futbolcusu Cevher Toktaş'tan tahliye dilekçesi
Mersin'de üç kız kardeşten taciz iddiası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya bizim iç meselemizdir saygı gösterecekler
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den hayati derecede önemli uyarılar: Eskisi gibi yaparsak...
ÖNCEKİ HABERLER
Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 21' yükseldi
Antalya'da Rus uyruklu şahıs 'Evini niye yaktın' sorusuna bakın nasıl cevap verdi
Pnömoni belirti ve bulguları neler zatürreye mi çeviriyor?
İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam geldi!
Bakan Albayrak'tan Bakan Süleyman Soylu'ya başsağlığı mesajı
Karın ağrısıyla hastaneye götürdüler çocuğun midesinden çıkanlar hayret verici!
Yorumlar