Davutoğlu video paylaşıp not düştü: TÜİK verilerinde arıza var!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "TÜİK verilerinde bir #ArızaVar!” sözleriyle tepki gösterdi.

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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nisan ayında işsiz sayısının geçen yıla göre 427 bin kişi azalarak yüzde 12,8 olduğunu açıklamasını eleştirdi.

#ArızaVar!

Davutoğlu, partisinin hazırladığı videoya “Rakamlarla oynayarak, gerçekleri değiştiremezsiniz. TÜİK verilerinde bir #ArızaVar!” notunu düştü.

TÜİK’in son açıkladığı işsizlik rakamlarında iş aramaktan vazgeçenler sayılmadığı için işsizlik rakamının düşük çıktığı iddia ediliyor.