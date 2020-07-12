Davutoğlu video paylaşıp not düştü: TÜİK verilerinde arıza var!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "TÜİK verilerinde bir #ArızaVar!” sözleriyle tepki gösterdi.Abone ol
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nisan ayında işsiz sayısının geçen yıla göre 427 bin kişi azalarak yüzde 12,8 olduğunu açıklamasını eleştirdi.
#ArızaVar!
Davutoğlu, partisinin hazırladığı videoya “Rakamlarla oynayarak, gerçekleri değiştiremezsiniz. TÜİK verilerinde bir #ArızaVar!” notunu düştü.
TÜİK’in son açıkladığı işsizlik rakamlarında iş aramaktan vazgeçenler sayılmadığı için işsizlik rakamının düşük çıktığı iddia ediliyor.
Türkiye’nin gerçek gündemi iş ve aş. Rakamlarla oynayarak, gerçekleri değiştiremezsiniz. TÜİK verilerinde bir #ArızaVar!— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) July 12, 2020
Gençler için yeni bir model gelecek.
Mülakat bitecek, liyakat GELECEK! pic.twitter.com/ZXffsgGs1S
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