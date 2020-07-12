Nihat Özdemir: Sahada 11 yabancıya 'Evet' der miyim

Yabancı kuralı uygulamasında tüm kulüplere görüşlerinin sorulduğunu belirten Nihat Özdemir, 'Çoğunluğu 11 yabancı istiyor. Ben buna ‘Evet’ der miyim? Sahaya 11 yabancıyla çıkılmaz' diye konuştu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gelecek sezondan itibaren uygulanacak yabancı kuralına dair konuştu.

Nihat Özdemir, açıklamalarında şu cümleleri kullandı:

''Sahaya 11 yabancıyla çıkılmaz''

''Teknik adamlar, yöneticiler çıkıp, ‘Bize sorulmadı’ diye konuşuyorlar. Bütün kulüplere bu konudaki görüşleri soruldu, hepsinin önerileri bizde var. Çoğunluğu 11 yabancı istiyor. Ben buna ‘Evet’ der miyim? Sahaya 11

yabancıyla çıkılmaz. Onun için böyle bir talebi uygulamamız mümkün değil. Kulüplerimiz alınan kararları eleştirebilirler ama bunu şimdiden ilan ettik ki projelerini ona göre yapsınlar, yol haritasını buna göre belirlesinler.

Hem kulüplerin hem de Türk futbolunun geleceği için bunun daha doğru bir yol olduğunu düşünüyoruz. Görevde kaldığımız sürece de bunu kararlılıkla uygulayacağız.''

''Kulüplerin zorda kalmasını istemedik''

“İlk sene sözleşme sayısını düşürmedik. Gelecek sezon 12’ye düşürdük. Kulüplerin ellerindeki yabancılar nedeniyle, zorda kalmasını istemedik. Ama bundan sonra ona göre transfer yapsınlar. Artı yabancı transfer etmek zorunda değiller. Biz bu değişikle alt yapıyı hedef gösteriyoruz. Alt yapıya önem versinler. 3 senelik bir proje sunduk ki herkes kendine çeki düzen versin, toparlansın.”

''Taraftar riskini almamız mümkün değil"

“Maçlar gayet güzel gidiyor. Güzel maçlar oluyor. Futbol adına çok çekişmeli bir dönem yaşıyoruz. İnşallah 3 hafta kaldı, hayırlısıyla tamamlayacağız. Taraftarın bu keyfi statta yaşamasını isterdim ama bu mümkün değil. Biz taraftar almak istesek de zaten devlet izin vermez. Böyle bir riski almamız zaten mümkün değil. Sonra Allah korusun bir salgın çıkarsa futbolun üzerine yıkılır. Şampiyonluk maçında taraftarı stada alıp da kontrol etmek imkansız bir şey. Bırakın taraftarı futbolcuları, yöneticileri bile protokole uydurmakta zorlanıyoruz. Üzülerek bir sürü ceza uygulamamıza rağmen uymayanlar var. Yedek oyuncular bile maske takma kuralına uymuyor. Bu sezon hayırlısıyla, seyircisiz şekilde tamamlanacak."