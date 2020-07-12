Tekirdağ'da dini nikahlı eşiyle 6 yaşındaki kızını öldürdü

TEKİRDAĞ'da aralarında tartışma yaşayıp ayrı yaşadığı eşine sokakta kurşun yağdıran cani evin kapı girişinde bekleyen kızını acımadan vurdu. Anne kız olay yerinde ölürken gözü dönmüş şahıs aynı silahla bindiği araçta kendisine de sıkarak ağır yaralandı.

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Olay, merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı kırsal kesimde bulunan Karacakılavuz Mahallesi'nde meydana geldi.

Önce sokaktaki eşini ardından da...

İddiaya göre M.K., daha önce aralarında yaşanan bir tartışma nedeniyle ayrı yaşadıkları dini nikahlı eşinin yaşadığı mahalleye geldi. M.K., silahla önce sokaktaki eşi Hatice T.’yi (37), ardından evin kapı girişindeki kızı Esila T.'yi (6) vurdu. Küçük kız ve annesi olay yerinde hayatını kaybederken, M.K. aracında aynı silahla kendini vurdu.

'Cani' kendisini de ağır yaraladı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, M.K.’nin vurduğu eşi ve kızının hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralayan M.K. ise hastaneye kaldırıldı. Hatice T. ve kızı Esila T.'nin cesetleri savcılık incelemesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayı duyan yakınları ise yasa boğulurken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.