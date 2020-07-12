İYİ Partili Türkkan'dan kızının kullandığı 'çakarlı araç' yanıtı: Araç benim, geçiş üstünlüğü var

Kızı Dilara Türkkan'ın sirenli araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntülerle ilgili açıklama yapan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Araç benim aracım, geçiş üstünlüğü var" diye konuştu.

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İYİ Partili Lütfü Türkkan, kızı Dilara'nın emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmasının ardından gelen eleştirilere yanıt verdi.

"Benim aracımın geçiş üstünlüğü var"

Ahmet Hakan’a konuşan İYİ Partili Türkkan, şunları kaydetti:

İnatla sustum. Ama araç benim aracım. Benim aracımın geçiş üstünlüğü var. Kızım da o sırada arkada oturuyordu. Ben de araçtaydım. Kızımın tek bir kusuru var: Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşmak.