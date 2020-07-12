BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 396,96
HABER /  GÜNCEL

Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

KÜTAHYA'NIN Simav ilçesine bağlı Hisarbey köyünde kestiği ağacın rüzgardan devrilmesi sonucu altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Kütahya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 50 yaşındaki adam ormanlık alanda kestiği ve rüzgarın etkisi ile devrilen ağaçların altına kalarak yaşamını yitirdi.

Simav Özel İdare Müdürlüğü personeli Hüseyin Gümüş (50), dün öğlen saatlerinde kesim izni aldığı ağaçları ormanlık alanda kestiği sırada ağacın rüzgardan devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Personel arkadaşları ve çevresi tarafından çok sevilen 2 çocuk babası Gümüş, Hisarbey köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından köy kabristanında toprağa verildi. Gümüş’ün cenazesine Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Simav İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Öztürk, Kütahya İl Genel Meclisi Üyeleri, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, protokol üyeleri ile Gümüş'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'den Ayasofya eleştirilerine tepki: Milletimiz sevindiği için sevinebilseler keşke
Davutoğlu video paylaşıp not düştü: TÜİK verilerinde arıza var!
SGK'ya göre pandemi bitmiş! Salgın bakım hizmeti ödemesini sonlandırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan fotoğraflı uyarı: Virüs yan yana yürürken geçebilir
Eski Süper Lig futbolcusu Cevher Toktaş'tan tahliye dilekçesi
Mersin'de üç kız kardeşten taciz iddiası!
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası'nda kritik zamanlar! Swap'la alınan emanet paranın rezervlerdeki payı yüzde 61'e çıktı
Nihat Özdemir: Sahada 11 yabancıya 'Evet' der miyim
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya taziye telefonu
Eskişehir'de görevden dönen polis memurları kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı
Canlı kurbanlık fiyatları 2020 inek-boğa kaç paradan başlıyor?
Yasin Obuz aslen nereli yaşı kaç Yasin Obuz boyu ve kilosu kaç?
Yorumlar