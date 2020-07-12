Prof. Dr. Naci Görür: Marmara'nın altındaki fay çatırdıyor

Bingöl ve Elazığ depremlerini bilen Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, muhtemel deprem beklenen bölgeleri açıklarken “Marmara’nın altındaki arz kabuğu çatırdamaya başladı” dedi.

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Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’deki deprem gerçeğini bir kez gözler önüne serdi.

Kendilerinin depremin zamanını bilmediğini ancak bir yer bilimci olarak endişe ettiklerini belirten Prof. Görür, deprem beklenen muhtemel bölgeleri sıraladı.

İşte Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün dikkat çeken değerlendirmeleri:

Hem Düzce hem Gölcük depremleri, Marmara Depremi’ni tetikledi. Beklediğimiz deprem halihazırda tetiklenmiştir. 99 depremleri olmasaydı, biz bugün Marmara'da deprem bekliyor olmayacaktık.

Muhtemel deprem beklenen yerler hangileri?

Birinci derecede olma olasılığı İstanbul var, kuzey Anadolu fayı üzerinde. Yine bu fay üzerinde, Erzincan – Karlıova arası var, orada da en son deprem 1794, 7.1 büyüklüğünde bir deprem.

Doğu Anadolu fayı üzerinde yine Karlıova – Bingöl, aynı zamanda Çelikhan – Erkenek, Kahramanmaraş – Türkoğlu yöresi sıkıntılı olduğunu düşündüğümüz yer.

Hatay civarı, ölüdeniz üzerinde yine 1822'de orada da 7.4 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bu saydığım yerler endişe ettiğimiz yerler. Çünkü, uzun zamandır depremler olmamış, fazla da zaman geçtiği için endişe ederiz. Deprem beklenen yerler listesine sokarız.

“Marmara’nın altındaki arz kabuğu çatırdamaya başladı”

Anadolu, iki fay boyunca (Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu Fayı) Yunanistan'a doğru her yıl 2, 2.5 santim gelir. Bu hareket durmaz, durdurulamaz. Bu mekanizma en son 13 milyon yıl önce gerçekleşti, daha da devam edecek. O hareket devam ederken bir yerde takılır, kayalar gerilir, eninde sonunda patlar, deprem olur.

Bunu şunun için söylüyorum, özellikle Gölcük depremi, o zaman zarfında Marmara'nın altındaki kabuğa 220 – 250 senede birikmesi gereken enerjiyi yükledi. Zaten gerilmişti, Marmara'nın altındaki arz kabuğu çatırdamaya başladı.