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İkinci el araç piyasası uçuşa geçti! Fiyatlar iki kat arttı

Koronavirüs salgınıyla birlikte artmaya başlayan ikinci el araç piyasasında fiyatlar neredeyse iki kat arttı.

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Trabzon’da ikinci el araç piyasasında fiyatlar iki kat artarken, otopazarı son yılların en durgun dönemini geçiriyor. Yenimahalle Fuar Alanı’nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesine ait otopazarında 7 ay önce yaklaşık 250-300 araç satış için yerini alırken, rakam bu günlerde 50 kadar geriledi.

Oto pazarı son yılların en durgun dönemini geçirirken, ne satıcılar ne de araba alacak olanlar durumdan memnun değil. İkinci el araba fiyatlarının neredeyse sıfır arabaları geçtiğinden yakınan vatandaşlar, ikinci el araç piyasasındaki fiyatların iki kat arttığını dile getirdi.

Neredeyse sıfır arabaları geçti

İkinci el fiyatlarının pahalı olduğunu kaydeden Hasan Yıldız, şöyle konuştu: Araba olmadığından dolayı fiyatlar yüksek. Sıfır araçların fiyatları yüksek olduğundan ikinci el araçların da fiyatı yükseldi. Durum böyle olunca ne alan var ne de satan var. İkinci el araba fiyatları neredeyse sıfır arabaları geçti. Fiyatlar yüksek. Normalde arabanın fiyatı 25 bin TL ise 35 bin TL olmuş. Sebebi sıfır araba olmadığından dolayı ikinci ele talep çok oldu. Dolayısıyla fiyatı yükseltiyorlar. Eski fiyatlara göre çok yüksek. Talep yok.

"30 bin TL’lik araba şu anda 60 bin TL"

Araba piyasasının aşırı yüksek olduğundan yakınan Coşkun Sağır ise şunları söyledi: Fiyatlar aşırı derecede yüksek. Sebebi araç olmayınca fiyatlar da yükseldi. Sıfır araç gelmeyince ikinci el piyasası aşırı derecede yükseldi. Böyle gitmez ÖTV gelmesi lazım. Araç fiyatları neredeyse iki katı arttı. 30 bin TL’lik araba şu anda 60 bin TL. Sıfır araç için Eylül, Ekim ayına tarih verdikleri için piyasa aşırı derecede şişmiş.

"İkinci el araçlar kontrolsüz bir şekilde arttı"

Muhammet Başkan da, “Araba almaya geldim ancak fiyatlar çok yüksek. İnşallah bir tane bulacağız. Araçların değeri ikiye katlandı. Nedeni yeni araba çıkmayınca ikinci el araçlar kontrolsüz bir şekilde arttı. Normalde 25 bin TL’lik araca neredeyse 40 bin TL fiyat isteniyor" ifadelerini kullandı.

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