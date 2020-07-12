Ayasofya'ya 235 liraya namaz turu! İlan tartışma yarattı

Danıştay'ın verdiği karar sonrası camiye çevrilen Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak. Tosya Ekşioğlu adlı firmanın ibadete açılan Ayasofya'ya 235 liralık tur düzenleyeceğini duyurduğu ilan tartışma yarattı.

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Sosyal medyadan kapı, mobilya ve hırdavat malzemeleri satışlarının yapıldığı Tosya Ekşioğlu adlı firmanın 24 Temmuz'da açılacak Ayasofya için 235 liraya tur düzenlediğine dair ilan paylaşıldı.

İlan kaldırıldı

T24'ün konuyla ilgili ulaştığı ismini vermeyen firma yetkilisi, öyle bir ilanın olmadığını ilanı kaldırdıklarını söyledi. Olmayan bir ilanın kaldırılamacağı sorusu üzerine firma yetkilisi, "Ben size öyle bir ilan var demedim. İlan kaldırıldı" yanıtını verdi.