BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 396,96
HABER /  GÜNCEL

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okuldaki patlamada ölen öğretmenin ailesine taziye

Demirören Haber Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen hafta Mersin'de dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden öğretmen Ramazan Şahin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Selçuk, "Ramazan öğretmenimiz, 'Bu ülkenin bana ihtiyacı var' diyerek, yoğun bir çalışma içindeydi. Bu elim kazada şehit olan öğretmenimizin ailesinin daima yanındayız" dedi.

Abone ol

Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümünde dezenfektan üretimi sırasında 4 Temmuz'da meydana gelen patlamada yaralanan öğretmen Ramazan Şahin, 10 Temmuz'da tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Ramazan Şahin'in cenazesi, Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Öğretmen Şahin'in acılı ailesini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şahin'in babası Kahraman ve annesi Tahide Şahin'e başsağlığı diledi.

"Eğitim camiası dünyaya örnek oluyor"

Dünyada büyük bir salgın olduğunu ve Türkiye'nin de bu salgından etkilendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, sağlık alanındaki uzmanların olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın da salgın konusunda dünyaya örnek olacak uygulamalar ve üretimler yaptığını kaydetti.

Bu üretimlerin, meslek liselerindeki boyutunun önemine dikkat çeken Bakan Selçuk, "Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğretmenlerimiz de bu konuda büyük çaba gösterdiler. Rahmetli öğretmenimiz Ramazan Şahin de bu konuda hafta sonu dinlemeden, 'Bu ülkenin bana ihtiyacı var' diyerek, yoğun bir çalışma içindeydi. Bu elim kazada şehit olan öğretmenimizin ailesinin yanında olmak, taziyede bulunmak için buradayız" dedi.

"Eğitim camiamız adına ailemize başsağlığı diliyorum"

Zor günlerde devlet olarak tüm öğretmenlerin yanında olduklarını dile getiren Bakan Selçuk, "Bununla ilgili her türlü tedbiri alıyoruz. Valimizle istişarelerde bulunduk. İncelemelerimiz devam edecek. Netice itibarıyla eğitim camiamız adına, ailemize başsağlığı diliyorum. Ramazan öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da sahil bandında maske kuralı yine hiçe sayıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ayasofya'ya 235 liraya namaz turu! İlan tartışma yarattı
AK Parti'den Ayasofya eleştirilerine tepki: Milletimiz sevindiği için sevinebilseler keşke
Davutoğlu video paylaşıp not düştü: TÜİK verilerinde arıza var!
SGK'ya göre pandemi bitmiş! Salgın bakım hizmeti ödemesini sonlandırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan fotoğraflı uyarı: Virüs yan yana yürürken geçebilir
Eski Süper Lig futbolcusu Cevher Toktaş'tan tahliye dilekçesi
ÖNCEKİ HABERLER
İkinci el araç piyasası uçuşa geçti! Fiyatlar iki kat arttı
KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman başlıyor tarihi
Tekirdağ'da dini nikahlı eşiyle 6 yaşındaki kızını öldürdü
Prof. Dr. Naci Görür: Marmara'nın altındaki fay çatırdıyor
İYİ Partili Türkkan'dan kızının kullandığı 'çakarlı araç' yanıtı: Araç benim, geçiş üstünlüğü var
Pnömoni ne demek tıp dilinde kısaca ne demek?
Yorumlar