İstanbul'da sahil bandında maske kuralı yine hiçe sayıldı
İSTANBUL Beşiktaş ve Sarıyer sahilinde maske takan vatandaşlar, takmayanlara isyan etti. Spor yapıp yürüyüşe çıkanların koronavirüs yokmuş edasıyla davranması dikkat çekti.
Tüm uyarılara ve uzman önerilerine rağmen bugün Beşiktaş ve Sarıyer'deki sahil bantlarında birçok insanın maske takmadan dolaştığı görüldü. Kimi vatandaşlar hiç maske takmazken, kimileri ise maskeyi çene altlarına ya da kollarına taktı, bazıları da ellerinde gezdirdi.
Maske takanlar takmayanlara isyan etti
Tüm bu olumsuz görüntülere rağmen maske takan insanlar da vardı. Kurallara uyan, hem kendi hem de etrafındakilerin sağlığını düşünerek maske takan vatandaşlar, maskesiz dolaşan kişilerin duyarsızlığına isyan etti. Vatandaşlar denetimlerin sıklaştırılmasını istedi.
"Ben bu kadar duyarsız insanlar görmedim"
Yapılan tüm uyarılara ve zorunluluğa rağmen maske takmayan birçok insanın sokakta rahatça dolaştığını söyleyen Tuncay Yüksekoğru isimli vatandaş, “İçişleri Bakanımız sanki maskeyle değil de maskesiz dolaşın demişçesine insanlarımız maske ya da başka hiçbir önlem olmadan dolaşıyor. Benim eşimin hiçbir engeli olmamasına rağmen, kendisi 3 aydır evden dışarı çıkmıyor. Benim 5 yaşında bir çocuğum var, onu dışarı çıkardığım zaman maskesiz insanlardan kaçıyor ve kendisi sürekli maske takıyor. Bu vaziyette biz bunun önüne geçemeyiz. Ben bu kadar duyarsız insanlar görmedim." dedi.
"Aylardır çocuğumu öpemiyorum, sevemiyorum"
Yüksekoğru "Bazen öyle daralıyorum ki maske takmayan insanlarla tartışmak zorunda kalıyorum. Onlar ise 'sana ne' diyor. Bu ciddi bir sorun. Devletimiz bu denli mücadele etmesine rağmen halkımız buna fayda verecek bir şey yapmıyor. İnsanlarımız sosyal mesafeye dikkat etmiyor. Ben kendimi bu denli koruduğum halde neredeyse aylardır çocuğumu öpemiyorum, sevemiyorum, ona sarılamıyorum. Allah yardımcımız olsun. Büyüklerimize teşekkür ediyoruz onlar mücadele ediyor. Buradan halkımıza sesleniyorum. Her şey bizim için, bu vatan bizim vatanımız, her şey çocuklarımız için. Herkesten sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini ve dışarı maskesiz çıkmamalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.