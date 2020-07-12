İstanbul'da sahil bandında maske kuralı yine hiçe sayıldı

"Ben bu kadar duyarsız insanlar görmedim"

Yapılan tüm uyarılara ve zorunluluğa rağmen maske takmayan birçok insanın sokakta rahatça dolaştığını söyleyen Tuncay Yüksekoğru isimli vatandaş, “İçişleri Bakanımız sanki maskeyle değil de maskesiz dolaşın demişçesine insanlarımız maske ya da başka hiçbir önlem olmadan dolaşıyor. Benim eşimin hiçbir engeli olmamasına rağmen, kendisi 3 aydır evden dışarı çıkmıyor. Benim 5 yaşında bir çocuğum var, onu dışarı çıkardığım zaman maskesiz insanlardan kaçıyor ve kendisi sürekli maske takıyor. Bu vaziyette biz bunun önüne geçemeyiz. Ben bu kadar duyarsız insanlar görmedim." dedi.