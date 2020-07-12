Erzurum'da Mehmetçiğe cami hoparlöründen ezgili destek

Mahalleyi ve evlerini Türk bayrakları ile donatan Erzurumlular, terör operasyonuna çıkan Mehmetçiğe, cami hoparlöründen açtığı ‘Vur Allah Aşkına Vur’ ezgisi ile destek oldu.

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İzmir'de cami hoparlöründen müzik çalınması uzun süre gündemde kalmış ve tartışmalara neden olmuştu. Bu kez de cami hoparlöründen müzik yayını Erzurum'da meydana geldi ama durum İzmir'dekinden farklı...

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde kırsal alanda terör operasyonunu sürdüren Mehmetçiğe vatandaşlar, cami hoparlörlerinden ‘Vur Allah Aşkına Vur’ ezgisini çaldırarak destek verdi. Mahallede iş yerleri ve evler de Türk bayraklarıyla donatıldı.

"PKK'ya burada yer yok"



Mehmetçiği her zaman desteklediklerini ifade eden vatandaşlar, “PKK’ya burada yer yok, huzurlarını kaçıracağız. Kuzey Irak’a kadar süreceğiz onları. Allah’ın izniyle bu toprakları dar edeceğiz onlara. Özel Harekatı karşılayacağız. Onların silahlarına, bileklerine, güçlerine sağlık kuvvet versin Allah’ım” diye konuştular.