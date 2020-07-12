Sakarya'da akılalmaz olay tarlada çalışan adam kör kazanın hedefi oldu

SAKARYA'da sürücüsünün TIR'la çarpışmamak için direksiyonunu kırdığı otomobil, yoldan çıkarak tarlada çalışan adama çarptı. Kazada soyismi öğrenilemeyen A., ağır yaralandı...

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Kaza, Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi Altındere yolu üzerinde meydana geldi.

Direksiyonu kırıp tarlaya dalınca...

Edinilen bilgilere göre, 54 EY 775 plakalı otomobilin sürücüsü TIR ile çarpışmamak için direksiyonu çevirmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç o esnada tarlada çalışan soyismi henüz öğrenilemeyen A.’ya çarptı. Kazada A. ağır yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı şahıs, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.